المنفي: نثمّن الأجواء الديمقراطية التي رافقت انتخاب «هيئة رئاسة الأعلى للدولة»

التقى رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، اليوم الأحد 2 أغسطس 2026، رئيس المجلس الأعلى للدولة الدكتور محمد تكالة، بحضور النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للدولة ناجي مختار والنائب الثاني عمر بوشاح، وذلك في العاصمة طرابلس.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي أن اللقاء تناول مستجدات الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية في ليبيا، إلى جانب بحث سبل تعزيز التنسيق بين المؤسسات الوطنية خلال المرحلة المقبلة.

وقدم رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي خلال اللقاء التهنئة إلى المجلس الأعلى للدولة بمناسبة اختيار هيئة رئاسته، مشيدًا بالأجواء الديمقراطية التي رافقت العملية الانتخابية، معتبرًا أنها تعكس الالتزام بالممارسة الديمقراطية وترسيخ مبدأ التداول المؤسسي داخل المجلس.

وأكد الجانبان أهمية استمرار التواصل والتنسيق بين مختلف المؤسسات الليبية، والعمل على تكثيف الجهود الرامية إلى دعم الاستقرار وتغليب المصلحة الوطنية.

كما شدد الطرفان على ضرورة دفع العملية السياسية نحو تسوية شاملة وتوافقية تنهي المراحل الانتقالية كافة، وتساهم في استكمال الاستحقاقات الوطنية بما يحقق تطلعات الليبيين في الأمن والاستقرار والتنمية.

ويأتي اللقاء ضمن سلسلة من المشاورات بين المؤسسات الليبية في إطار المساعي الرامية إلى تقريب وجهات النظر وتعزيز المسار السياسي للوصول إلى حلول توافقية للملفات العالقة في البلاد.