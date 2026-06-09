المنفي: نثمّن جهود السفير البلجيكي في تعزيز «العلاقات الثنائية»

استقبل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الثلاثاء 9 يونيو 2026، بمقر رئاسة المجلس في العاصمة طرابلس، سفير مملكة بلجيكا لدى ليبيا فرانسوا دومون، وذلك بمناسبة انتهاء فترة مهامه الدبلوماسية في البلاد.

وتناول اللقاء مسار العلاقات الثنائية بين ليبيا وبلجيكا، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم جهود الاستقرار والتنمية داخل ليبيا.

وأكد الجانبان خلال اللقاء أهمية توسيع مجالات التعاون بين البلدين، بما يعزز الشراكة الثنائية ويدعم مسارات الاستقرار السياسي والاقتصادي في ليبيا.

وأشاد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي بالدور الذي قام به السفير البلجيكي خلال فترة عمله في ليبيا، مثمناً إسهاماته في تعزيز العلاقات بين البلدين وترسيخ جسور التواصل والتفاهم، متمنياً له التوفيق في مهامه المستقبلية.

هذا وتعمل ليبيا على تعزيز علاقاتها الدبلوماسية مع الدول الأوروبية، ضمن جهودها لإعادة بناء الشراكات الدولية ودعم مسار الاستقرار السياسي، حيث تمثل مثل هذه اللقاءات محطة تقليدية في ختام مهام السفراء لتعزيز التعاون المستقبلي.