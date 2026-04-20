المنفي: ندعم الجهود الأممية لتحقيق توافق شامل بين الليبيين

استقبل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي في العاصمة طرابلس، نائبة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا ستيفاني خوري، في لقاء تناول تطورات العملية السياسية ومسارات الحوار خلال المرحلة المقبلة، وفق بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

وقدمت نائبة المبعوث الأممي إحاطة شاملة حول ملامح التحرك الأممي المرتقب، مع تركيز على مسارات الحوار المهيكل، مؤكدة استمرار جهود بعثة الأمم المتحدة في تيسير الحوار بين الأطراف الليبية وتقريب وجهات النظر، بما يدعم الوصول إلى توافق شامل يهيئ لإنهاء المرحلة الانتقالية.

في المقابل، عبّر رئيس المجلس الرئاسي عن دعم المجلس للجهود التي تقودها الأمم المتحدة، مشيرًا إلى أهمية بناء أي مبادرة سياسية على المرجعيات القانونية والدستورية القائمة، بما يضمن وضوح المسار السياسي والحفاظ على إطاره المنظم دون انحراف.

كما جدد المنفي موقف المجلس القائم على مبدأ الملكية الوطنية للعملية السياسية، مع التأكيد على دعم أي مسار يقود إلى إجراء الانتخابات ضمن إطار زمني محدد، باعتبارها خطوة أساسية نحو الاستقرار.

وشدد على ضرورة أن يحافظ أي مسار سياسي مقترح على وحدة المؤسسات الليبية، مع أهمية إشراك جميع المكونات الوطنية في الترتيبات السياسية، بما يضمن الوصول إلى تسوية شاملة تحظى بقبول واسع وتتمتع بعوامل الاستدامة.

وتأتي هذه المباحثات في سياق تحركات أممية متواصلة تهدف إلى كسر الجمود السياسي في ليبيا، ودفع الأطراف نحو توافق يضع البلاد على مسار الاستقرار الدائم، بعد سنوات من الانقسام والصراع السياسي.