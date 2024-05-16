المنفي: الشعب الليبي لا يقبل التدخلات الخارجية السلبية

جدد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي إدانة ليبيا للعدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة ودعمها لجهود جنوب إفريقيا في محكمة العدل الدولية لإدانة الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية

وقال المنفي خلال كلمته في القمة العربية التي عُقِدت بالعاصمة البحرينية المنامة، اليوم الخميس، إن الشعب الليبي لا يقبل التدخلات الخارجية السلبية وأن الحل ينبثق من الليبيين أنفسهم ويقود إلى الانتخابات وإنهاء المراحل الانتقالية.

وأشاد رئيس المجلس الرئاسي بالتعاون العربي والدولي لدعم الأمن والاستقرار في ليبيا، لافتا إلى أن العملية السياسية في ليبيا شهدت تطورات عديدة.