المنفي: نركز على تعزيز الاستقرار وتنمية الجنوب الليبي

عقد رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، مساء اليوم الخميس، اجتماعاً بمقر رئاسة المجلس في العاصمة طرابلس، مع نائب رئيس الحكومة، المهندس سالم معتوق الزادمة، لبحث جملة من القضايا الوطنية الراهنة.

وتناول اللقاء تطورات المشهد السياسي في البلاد، مع التركيز على الأوضاع في المنطقة الجنوبية، وما تواجهه من تحديات على مختلف الأصعدة.

كما ناقشا الملفات الأمنية، وسبل تعزيز الاستقرار، إلى جانب ملف الهجرة غير الشرعية وانعكاساته على الأمن الوطني.

وشمل الاجتماع استعراض واقع الخدمات العامة واحتياجات المنطقة الجنوبية من المشاريع التنموية، حيث تم التأكيد على ضرورة تسريع وتيرة تنفيذ البرامج الخدمية والتنموية بما يسهم في تحسين مستوى المعيشة ودعم الاستقرار في تلك المناطق.