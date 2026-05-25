المنفي: نعتز بانتماء ليبيا إلى القارة الإفريقية

أكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، عبر منصة “إكس”، اعتزاز دولة ليبيا بانتمائها الإفريقي وحرصها المستمر على تعزيز التعاون والتكامل بين دول القارة من أجل تحقيق السلام والتنمية.

وجاءت تغريدة رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي بمناسبة يوم إفريقيا الذي يوافق ذكرى تأسيس منظمة الوحدة الإفريقية في 25 مايو 1963، حيث شدّد على أهمية هذا اليوم في استحضار مسار الوحدة الإفريقية وتعزيز العمل المشترك بين الدول الأعضاء.

واستحضر رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي الدور الذي أدته ليبيا في تأسيس الاتحاد الإفريقي، من خلال إعلان سرت عام 1999، والذي مثّل محطة مفصلية في الانتقال نحو بناء اتحاد مؤسسي أكثر تكاملاً بين دول القارة الإفريقية.

وأشار المنفي إلى أن هذا المسار أسهم في دعم جهود المصالحة الوطنية في ليبيا، إلى جانب مساندة المسار السياسي الهادف إلى الوصول إلى انتخابات وطنية شاملة.

واختتم رئيس المجلس الرئاسي تغريدته بالتأكيد على التطلع إلى إفريقيا أكثر وحدة وتقدماً في المستقبل.

ويأتي يوم إفريقيا في الخامس والعشرين من مايو من كل عام لإحياء ذكرى تأسيس منظمة الوحدة الإفريقية، التي تحولت لاحقاً إلى الاتحاد الإفريقي. ويُعد إعلان سرت الذي استضافته ليبيا عام 1999 أحد أبرز المحطات التاريخية في مسار بناء الاتحاد، حيث مهّد لتوسيع آليات التعاون السياسي والاقتصادي بين الدول الإفريقية.