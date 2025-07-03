المنفي: نُقدّر جهود اللجنة الأمنية في بسط الاستقرار بالعاصمة طرابلس

استقبل رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الخميس، أعضاء اللجنة المؤقتة للترتيبات الأمنية والعسكرية، وذلك في إطار متابعة تطورات الأوضاع الأمنية في العاصمة طرابلس.

وقدّم أعضاء اللجنة خلال اللقاء إحاطة شاملة لفخامته حول التحركات الميدانية والإجراءات المُتخذة لإعادة ضبط المشهد الأمني في العاصمة، بما يضمن عودة الحياة العامة إلى طبيعتها، ويعزز من حالة الاستقرار.

كما ناقش الاجتماع تنفيذ التعليمات الصادرة عن المجلس الرئاسي، لا سيما المتعلقة بعودة الآليات العسكرية إلى ثكناتها، ووقف التحركات غير القانونية، إضافة إلى الإفراج عن جميع الموقوفين على خلفية الأحداث الأمنية الأخيرة.

وأشاد الرئيس المنفي بالجهود المبذولة من قبل اللجنة، مؤكدًا على أهمية مواصلة العمل بروح المسؤولية الوطنية، وبوتيرة عالية، من أجل ترسيخ الأمن والاستقرار في طرابلس، وكافة أنحاء البلاد.