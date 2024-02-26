«المنفي» و«البرهان» يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية

بحث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ظهر اليوم الإثنين مع رئيس مجلس السيادة السوداني فريق أول “عبدالفتاح البرهان” سُبل تعزيز العلاقات الثنائية الممتدة بين البلدين ودعمها وتطويرها بما يخدم شعبي ليبيا والسودان.

وحسب المكتب الإعلامي للمجلس اتفق الجانبان على تبادل الوفود بين البلدين وتفعيل الاتفاقيات الموقعة بينهما.

وتناولت المباحثات التي حضرها وفدي البلدين، القضايا ذات الإهتمام المشترك، بما يؤدي إلى إحلال السلام والاستقرار في السودان والمنطقة.

وثمن البرهان المواقف الإيجابية لدولة ليبيا تجاه السودان، التي عبر عنها الرئيس المنفي في المحافل الإقليمية والدولية والداعية والداعمة لوحدة السودان وأمنه القومي واستقراره ورفض التدخلات الخارجية السلبية في البلدين الشقيقين.