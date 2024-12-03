«المنفي» و«الدبيبة» يبحثان مستجدات المشهد السياسي المحلي والدولي

التقى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الثلاثاء، رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، في اجتماع تناول تبادل وجهات النظر حول مستجدات المشهد السياسي على المستويين المحلي والدولي.

وناقش الطرفان “أهمية توحيد الجهود لإنهاء المراحل الانتقالية والانتقال الفوري نحو تنفيذ الانتخابات، مؤكدين ضرورة استمرار العمل على إزالة العوائق التي تعترض طريق الاستقرار، كما استعرضا البدائل والمقترحات الممكنة التي يمكن عرضها على الليبيين لإبداء رأيهم والمشاركة في تحديد المسار الأمثل”.

وجدد المنفي والدبيبة، “التزامهما بالتنسيق المستمر بين المؤسسات الوطنية للحفاظ على حالة الاستقرار وتعزيزها، بما يمهد الطريق لتحقيق انتخابات حرة ونزيهة تلبي تطلعات الشعب الليبي في بناء مستقبل مزدهر وآمن”.