المنفي والدبيبة يهنئان الليبيين بحلول «العام الهجري» الجديد

هنأ رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، الليبيين بمناسبة حلول العام الهجري الجديد، معرباً عن تطلعه إلى أن يشكل هذا العام محطة لمواصلة جهود البناء والتنمية وتعزيز الاستقرار في مختلف أنحاء البلاد.

وقال محمد المنفي إن الليبيين يستقبلون عاماً هجرياً جديداً بأمل متجدد وعزم على مواصلة العمل والبناء من أجل وطن أكثر استقراراً وازدهاراً، مؤكداً أهمية تضافر الجهود الوطنية لتحقيق مستقبل أفضل للبلاد.

وأشار رئيس المجلس الرئاسي إلى أن هذه المناسبة تمثل فرصة لتجديد التطلع نحو المزيد من الإنجازات الوطنية، معرباً عن أمله في أن يحمل العام الهجري الجديد الخير والبركة لليبيا وشعبها.

كما دعا محمد المنفي إلى أن يديم الله نعمة الأمن والاستقرار على ليبيا، وأن يعم السلام والرخاء الأمة العربية والإسلامية، مختتماً تهنئته بتمنياته بالخير لجميع الليبيين وسائلاً الله أن يحفظ ليبيا وأهلها.

بدوره، أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة في تهنئة بمناسبة العام الهجري الجديد، أهمية استلهام معاني هذه المناسبة في مواصلة العمل والبناء، متمنياً أن يحمل العام الجديد الخير والاستقرار والازدهار لليبيا وشعبها.

وتأتي هذه التهاني مع حلول العام الهجري الجديد، في وقت تتجدد فيه الدعوات إلى مواصلة جهود التنمية وتعزيز الاستقرار ودعم مسارات البناء بما يحقق تطلعات الليبيين نحو مستقبل أكثر أمناً وازدهاراً.