«المنفي» و«الدبيبة» يُناقشان توفير احتياجات المواطنين خلال رمضان

عُقِد مساء الخميس، اجتماع بديوان المجلس الرئاسي في طرابلس، جمع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة.

وأفادت منصة “حكومتنا”، بأن الاجتماع خُصِص لمناقشة عدد من الملفات الخدمية المتعلقة بتوفير احتياجات المواطنين، وتوفير السلع الأساسية خلال شهر رمضان المبارك، ووضع الضوابط اللازمة من وزارة الاقتصاد وجهاز الحرس البلدي.

وأكد الاجتماع ضرورة الذهاب للانتخابات وإنهاء المراحل الانتقالية، وتفعيل اللجنة المالية العليا للقيام بمهامها في إدارة الإنفاق الحكومي وفق عدالة التوزيع والاستخدام المناسب للموارد.