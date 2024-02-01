المنفي والسيسي يؤكدان دعم العملية السياسية في ليبيا وصولا إلى الانتخابات

التقى رئيس المجلس الرئاسي “محمد المنفي” في القاهرة اليوم الخميس، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي أن الجانبين ناقشا أهمية استمرار العمل المشترك لتعزيز علاقات التعاون بما يخدم مصلحة البلدين الشقيقين في مختلف المجالات وخاصة الملف السياسي والأمني، بالإضافة لأهمية دعم العملية السياسية في ليبيا للوصول إلى الانتخابات.

ولفت المنفي إلى عمق العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين، مثمنا الدور المصري الداعم لليبيا على جميع الأصعدة، ومؤكدا مواصلة العمل لاستكمال مسار الانتخابات، بما يحقق إرادة الشعب الليبي والحفاظ على مقدراته ومصالحه العليا.

من جهته، أكد “السيسي”، استمرار دعم بلاده للمسار السياسي الليبي للوصول لتسوية سياسية حقيقية وشاملة تفضي إلى انتخابات حرة ونزيهة، تحقق تطلعات الشعب الليبي، معربا عن تقديره للتقدم المحرز في ملف المصالحة الوطنية الذي يقوده المجلس بمساندة الاتحاد الإفريقي.