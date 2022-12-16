«المنفي» و«السيسي» يبحثان مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا

بحث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، مستجدات الأوضاع السياسية على الساحة الليبية.

جاء ذلك على هامش فعاليات القمة الأمريكية الإفريقية بالعاصمة واشنطن، في حين شدد السيسي على موقف مصر الثابت من دعم جهود المجلس الرئاسي برئاسة محمد المنفي.

وأكّد السيسي على ضرورة إنجاح هذه الجهود ومساعدة الليبيين على تهيئة المناخ المناسب لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية بشكل متزامن، لإنهاء الأزمة الراهنة من خلال تفعيل إرادة واختيار الشعب الليبي.

من جانبه، أشاد المنفي بالجهود الكبيرة التي تبذلها مصر بهدف تحقيق الاستقرار في ليبيا، وذلك في ظل العلاقات التاريخية التي تربط البلدين.