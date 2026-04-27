المنفي واللافي يبحثان تعزيز «الشفافية المالية»

عقد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، والنائب بالمجلس عبد الله اللافي، اجتماعًا اليوم الإثنين في مقر المجلس، مع رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبد الله قادربوه.

وتناول الاجتماع مناقشة التقرير السنوي الصادر عن هيئة الرقابة الإدارية، حيث جرى استعراض أبرز الملاحظات الواردة فيه، إلى جانب رصد المخالفات والإجراءات التي اتخذتها الهيئة لمعالجتها وفق الأطر القانونية المعتمدة.

كما بحث الاجتماع الخطة الاستراتيجية التي أطلقتها هيئة الرقابة الإدارية للفترة 2025–2030، والتي تتضمن برامج تطويرية تستهدف رفع كفاءة الأداء الرقابي وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة في مؤسسات الدولة.

وتطرق اللقاء أيضًا إلى مستجدات ملف إقفال الحساب الختامي للسنوات 2011–2020، حيث شددت هيئة الرقابة الإدارية على أهمية الإسراع في استكمال إجراءات الإقفال بشكل عاجل، لما لذلك من تأثير مباشر على تعزيز الانضباط المالي ورفع موثوقية البيانات المالية للدولة.