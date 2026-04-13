المنفي وتكالة يؤكدان: لا حل إلا بـ«توافق وطني» وانتخابات

التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي اليوم الإثنين، برئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، وذلك بمقر مجلس الدولة في العاصمة طرابلس، لبحث مستجدات الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد.

وتناول اللقاء مناقشة تطورات المشهد السياسي في ليبيا، وسبل تعزيز التنسيق بين مختلف المؤسسات، بما يسهم في دعم الجهود الرامية إلى تحريك العملية السياسية وكسر حالة الجمود السياسي المستمر.

كما شدد الجانبان على أهمية توحيد الجهود الوطنية، والدفع بالمسارات الدستورية والقانونية، وتهيئة الظروف المناسبة لإجراء انتخابات شاملة وفق توافق وطني واسع، بما يضمن إنهاء المرحلة الانتقالية.

وعلى الصعيد الاقتصادي، ناقش الطرفان عدداً من القضايا المتعلقة بالسياسات المالية والنقدية، مؤكدين أهمية التنسيق بين المؤسسات الاقتصادية للدولة، بما يساهم في تخفيف الأعباء على المواطنين، وتحسين مستوى الشفافية في إدارة الموارد العامة.

وأكد الجانبان في ختام اللقاء على استمرار التشاور والتنسيق بين المجلس الرئاسي ومجلس الدولة، بما يخدم المصلحة الوطنية العليا، ويدعم جهود تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي في ليبيا.