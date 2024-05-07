«المنفي» و«تكالة» يبحثان الوضع المالي والمستجدات السياسية

عقد رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، اجتماعا، الاثنين، رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، بالعاصمة طرابلس.

وأفاد المكتب الإعلامي بالمجلس الأعلى للدولة، بأنه جرى خلال الاجتماع مناقشة الوضع المالي للدولة لهذا العام والآلية التي سيتم من خلالها تحديد أوجه الصرف طبقا لنصوص الاتفاق السياسي بعد القرار الذي اتخذه المجلس الأعلى للدولة في جلسته العامة يوم الأحد.

كما تم خلال الاجتماع استعراض الوضع السياسي في البلاد والرؤية المستقبلية لتهيئة الظروف لنجاح العملية السياسية.

وكان المجلس الأعلى للدولة قد رفض في جلسته الأخيرة، الميزانية التي أقرها مجلس النواب للحكومة المكلفة من النواب واعتبرها الأعلى للدولة غير شرعية ومخالفة لنصوص الاتفاق السياسي.