المنفي: وجود «ميزانية موحدة» يضمن الاستدامة والاستقرار وفق «ثنائية العدالة والرقابة»

أكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، أن “اللامركزية والسلام عززت الاستقرار وأسست للتنمية والتنافس الإيجابي”.

وقال المنفي: “إن استمرار هذا التحول المبهر، يتطلب وجود ميزانية موحدة لضمان الاستدامة وفق “ثنائية العدالة والرقابة”، المرتكزة علي التخطيط والشفافية والإفصاح والمحاسبة”.

وأضاف: “لتحقيق الاستدامة في ظل استمرار انقسام مؤسسات الرقابة والمحاسبة والمؤشرات الدولية الاقتصادية أو بشأن الشفافية والإفصاح وضوابطها، توجهنا عبر التنسيق الوثيق مع الأمم المتحدة ومؤسساتها والدول الصديقة لمسار التدقيق والمراجعة الدولية المحايدة على كافة أبواب الميزانية والمؤسسات دون استثناء”.