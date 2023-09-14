«المنفي» و«شكشك» يجتمعان لمواجهة تداعيات إعصار «دانيال»

عقد رئيس المجلس الرئاسي “محمد المنفي” ورئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك” اجتماعًا طارئًا اليوم الخميس، لمناقشة تداعيات الكارثة الطبيعية التي ضربت بعض مناطق ومدن المنطقة الشرقية.

ووفقا لما أورده “المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي” فقد أكّدا الرئيس “المنفي” ورئيس ديوان المحاسبة؛ على ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتسهيل وتذليل الصعوبات أمام المواطنين المتضررين من الكارثة، وتقديم الدعم اللازم لهم.

كما شدد الرئيس “المنفي” على ضرورة تجهيز جميع المستندات الداعمة لتحقيقات النائب العام بشأن انهيار سدّي مدينة درنة وتعطيل جهود الاستغاثة الدولية للمنكوبين.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار جهود السلطات الليبية لمواجهة تداعيات الكارثة الطبيعية التي ضربت المنطقة الشرقية، والتي تسببت خسائر كبيرة في الأرواح وأزمات معيشية كارثية وخسائر مادية فادحة.