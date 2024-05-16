«المنفي» و«غوتيريش» يبحثان التطورات السياسية في ليبيا

التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، مساء اليوم الخميس، بالعاصمة البحرينية المنامة، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ33 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة.

وبحث اللقاء، تطورات الأوضاع السياسية والسُبل الكفيلة للدفع قدماً بالمسار السياسي في ليبيا، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالمجلس.

كما بحث اللقاء إعادة تفعيل المسارات المختلفة وإيجاد حلول توافقية لتحقيق تطلعات الشعب الليبي في الوصول لمرحلة الاستقرار الدائم عبر انتخابات يُشارك فيها الجميع.