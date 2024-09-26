«المنفي» و«غوتيريش» يُناقشان الوضع السياسي في ليبيا

التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، مساء الأربعاء، بمدينة نيويورك الأمريكية، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وناقش اللقاء الوضع السياسي في ليبيا والخطوات العملية للخروج من حالة الانسداد السياسي بالتنسيق مع بعثة الأمم المتحدة في ليبيا.

بدوره أكد المنفي حرصه التام وسعيه لإيجاد التوافق بين الأطراف السياسية، مجددا دعمه الوصول إلى توافقات بخصوص المصرف المركزي تراعي الإتفاق السياسي وخارطة الطريق، وتعالج كافة القرارات الأحادية ومواصلة العمل مع الشركاء الدوليين لتحقيق السلام والاستقرار في ليبيا، والوصول لتسوية سياسية حقيقية وعادلة تصل بالبلاد للانتخابات، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بالمجلس.