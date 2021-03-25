«المنفي» ونائبه يلتقيان بعمداء البلديات في طبرق والمناطق المجاورة لها

عقد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ونائب الرئيس عبد الله اللافي، اليوم الخميس، بمدينة طبرق، اجتماعاً مع عمداء بلديات طبرق والمناطق المجاورة بهدف الوقوف على متطلبات واحتياجات البلدية، وذلك عقب عودته من مصر.

تم خلال اللقاء تباحث وتدارس المعوقات التي تعترض عمل المجالس وسبل حلها وتذليلها، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الليبية

وقال رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، إن أغلب جولات المجلس بعد نيل الثقة ستكون داخلية لما تحمله من رسائل لمواطنينا.

وأوضح المنفي أن زيارته والنائب بالرئاسي موسى الكوني، إلى باريس كانت مهمة، و”التمسنا فيها دعما كبيرا”.

من جانبه دعا النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي، خلال هذا اللقاء الجميع للوقوف وراء الرئاسي دعما للمصالحة، وتوحيد الليبيين.