«المنفي» ونائبيه يصلون مدينة سبها

وصل رئيس المجلس الرئاسي الجديد محمد المنفي، رفقة نائبيه موسى الكوني وعبد الله اللافي، اليوم السبت، إلى مطار تمنهنت فى زيارة هى الأولى لمدينة سبها، ضمن جولته التى يقوم بها لمختلف المدن والمناطق في البلاد للوقوف والاطلاع مباشرة على أوضاعهم ومطالبهم ومشاغلهم.

وكان في استقبال المنفي ونائبيه عدد من القيادات والمسؤولين في بلدية سبها، وكذلك مشائخ واعيان المنطقة الجنوبية.

وذكرت مصادر محلية لوكالة الأنباء الليبية “وال”، بأنه من المتوقع أن يلتقى المنفي ونائبيه خلال هذه الزيارة لمدينة سبها بعمداء بلديات الجنوب للتباحت معهم حول العديد القضايا والمواضيع المتعلقة بأوضاع وشؤون المنطقة الجنوبية والمعوقات التي تعترض عملهم وسبل حلها.