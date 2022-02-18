«المنفي» و «فكي» يُشدّدان على أهمية المحافظة على الزخم الشعبي للانتخابات

بحث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، مع رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فكي، لمناقشة الأوضاع السياسية في ليبيا.«»

وتطرق اللقاء الذي جمعهما، إلى جهود مفوضية الاتحاد الإفريقي في دعم الاستقرار في البلاد، وذلك على هامش القمة السادسة الإفريقية – الأوروبية في بلجيكا.

وناقش اللقاء جهود المجلس الرئاسي، في توحيد مؤسسات الدولة وإنجاز ملف المصالحة الوطنية، والوصول إلى صيغة توافقية بين جميع أطراف العملية السياسية.

وشدّد اللقاء على أهمية المحافظة على الزخم الشعبي، للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، بالإضافة إلى معالجة ملف الهجرة غير الشرعية، وفق القوانين والأعراف الدولية.