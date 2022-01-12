«المنفي» و «نورلاند» يؤكدان على أهمية الحفاظ على زخم الانتخابات

أكّد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي السفير الأمريكي ريتشارد نورلاند، في مكالمة هاتفية بينهما، على أهمية متابعة جميع الخيارات للحفاظ على زخم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، لتلبية رغبة الليبيين لممارسة حقهم في التصويت.

وأكّد المنفي على ضرورة المحافظة على الزخم الشعبي المنادي بإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، مطالبا مجلسي النواب والأعلى للدولة، وتغليب مصلحة الوطن فوق أي اعتبار، بعيدا عن أي صراعات سياسية.

وثمّن نورلاند، جهود المجلس الرئاسي، في توحيد المؤسسة العسكرية، والاقتصادية المتمثلة في مصرف ليبيا المركزي، وجهود المجلس في نجاح مشروع المصالحة الوطنية، من أجل المحافظة على الاستقرار في ليبيا.