«المنفي» يؤدي صلاة عيد الأضحى مع جموع المصلين في طرابلس

أدى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، صباح الجمعة 6 مايو 2025، صلاة عيد الأضحى المبارك مع جموع المصلين في مسجد عبد الله القلالي بالعاصمة طرابلس.

وشهدت خطبة العيد تأكيدًا على أهمية تعزيز الأمن والاستقرار في العاصمة، حيث شدد الخطيب على ضرورة تضافر الجهود الوطنية لبناء وطن يسوده السلام، وينبذ الفرقة والفتنة.

كما دعا إلى ترسيخ قيم التلاحم والوحدة بين أبناء الشعب الليبي، مؤكدًا أن ليبيا ستبقى بلدًا موحدًا رغم ما تواجهه من تحديات.

وتأتي مشاركة رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي في صلاة عيد الأضحى ضمن تقليد رئاسي يعكس حرص القيادة الليبية على التواصل المباشر مع المواطنين والمشاركة في المناسبات الدينية والوطنية.

وتكتسب المناسبة هذا العام أهمية رمزية في ظل التحديات السياسية والأمنية التي تمر بها البلاد، حيث تسعى المؤسسات الرسمية إلى التأكيد على وحدة الصف الوطني وتعزيز الاستقرار في العاصمة طرابلس والمناطق الليبية كافة.

وتُعدّ خطبة العيد منبراً سنوياً لإيصال رسائل تتعلق بالقيم الدينية والاجتماعية، وغالباً ما تتطرق إلى قضايا الساعة، مثل أهمية السلم الأهلي ونبذ الخلافات، في بلد لا يزال يسعى إلى تجاوز الانقسام السياسي وتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة.