«المنفي» يؤكد أهمية مبادرة «ويليامز» التي ستساهم في إيجاد قاعدة دستورية

بحث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، مع السفير الهولندي لدى طرابلس دولف هوخيوونيخ مستجدات الوضع السياسي في ليبيا، والتحديات التي تواجه تحقيق الاستقرار.

وشدّد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي على أهمية كل المبادرات التي تسعى لإيجاد حلول توافقية بين الأطراف السياسية، مشيراً إلى دعم المجلس الرئاسي لمبادرة المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز كونها ستساهم في إرساء قاعدة دستورية، تكون حجر أساس لإجراء الاستحقاق الانتخابي المقبل.

من جانبه ثمّن السفير الهولندي دولف هوخيوونيخ دور المجلس الرئاسي في إرساء الاستقرار والسلام في ليبيا، مشيداً بجهوده في رأب الصدع بين كل الأطراف المشاركة في العملية السياسية.

وأشار السفير الهولندي إلى دعم بلاده لكل المبادرات التي تسعى إلى تحقيق الاستقرار في ليبيا.