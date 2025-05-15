«المنفي» يؤكد اتخاذ إجراءات صارمة لوقف الانفلات العسكري

استقبل رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الخميس، السفير البريطاني لدى ليبيا، مارتن لونغدن، وذلك في مقر إقامته بالعاصمة طرابلس، حيث تناول اللقاء تطورات المشهد الأمني والعسكري في العاصمة.

وأكد المنفي، خلال اللقاء، على الدور المحوري للمجلس الرئاسي بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي في دعم وقف إطلاق النار وضمان حماية الممتلكات العامة والخاصة، مشدداً على ضرورة التزام جميع الأطراف والجهات العسكرية بوقف التحركات الاستفزازية التي تهدد الاستقرار.

وكشف الرئيس عن إصداره تعليمات عاجلة إلى المدعي العام العسكري لمباشرة التحقيق مع عدد من الوحدات العسكرية التابعة لرئاسة الأركان، وذلك على خلفية مشاركتها في أعمال قتالية دون الحصول على إذن مسبق، بما يشكّل مخالفة صريحة لتعليمات القائد الأعلى.

من جانبه، أعرب السفير البريطاني عن تقديره للإجراءات التي اتخذها المجلس الرئاسي لاحتواء التوترات، مثمناً جهود الرئيس المنفي في تهدئة الأوضاع ودفع مسار التسوية السياسية نحو تحقيق الاستقرار الدائم في ليبيا.