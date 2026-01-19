المنفي يؤكد التزام ليبيا بالوحدة والسيادة في ذكرى الاستقلال

أقام رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، مساء الأحد، حفل استقبال رسميًا في قصر ولي العهد بالعاصمة طرابلس، إحياءً للذكرى الرابعة والسبعين لاستقلال ليبيا، بحضور رسمي ودبلوماسي واسع.

وشارك في الحفل عدد من كبار المسؤولين، من بينهم النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة، ورئيسا هيئة الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة، إلى جانب وزراء ومسؤولين حكوميين، ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى ليبيا، وممثلين عن بلدية طرابلس، وعدد من أحفاد الآباء المؤسسين.

وأكد الرئيس، في كلمة ألقاها بالمناسبة، التزام الدولة الليبية بمسؤولياتها الوطنية والدولية، مشددًا على أن البلاد ماضية نحو بناء دولة موحدة ومستقرة وذات سيادة، تقوم على احترام القانون، والوفاء بالالتزامات، وترسيخ السلام داخليًا وخارجيًا.

أشار إلى أن ذكرى الاستقلال تشكّل محطة وطنية متجددة لاستحضار تضحيات الآباء المؤسسين، وتعزيز مسار المصالحة الوطنية، وترسيخ قيم المواطنة والعمل المشترك من أجل مستقبل أكثر أمنًا وازدهارًا.

تُعد ذكرى استقلال ليبيا، التي تحققت في 24 ديسمبر 1951، محطة مفصلية في التاريخ الوطني، إذ تمثل تتويجًا لنضال طويل قاده الآباء المؤسسون من أجل السيادة وبناء الدولة. وتأتي احتفالات هذا العام في ظل مساعٍ سياسية ومؤسسية لتعزيز الاستقرار، وترسيخ المصالحة الوطنية، وبناء مؤسسات الدولة على أسس قانونية ودستورية.

ويعكس الحضور الدبلوماسي الواسع في المناسبة اهتمام المجتمع الدولي بمسار ليبيا السياسي، ودعم الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار، وتعزيز الشراكات الدولية.