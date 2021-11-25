«المنفي» يؤكد على استمرار العمل لإنجاز الاستحقاق الانتخابي

أكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي على استمرار إنجاز استحقاقات المرحلة المعتمدة في خارطة الطريق، والمضي قدماً في مشروع المصالحة الوطنية.

وشدّد المنفي خلال اجتماع مع عدد من عمداء البلديات على استمرار تثبيت وقف إطلاق النار، وفتح الطريق الساحلي، ودعم عمل اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، وتوحيد المؤسسات، وصولا لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية بشكل متزامن.

وتطرق الاجتماع إلى الاستعدادات الجارية لإجراء الاستحقاق الانتخابي في موعده، ودعم مشروع المصالحة الوطنية، والعراقيل التي تواجهها بعض البلديات.

وأشاد عمداء البلديات، بدور المجلس الرئاسي في عبور المرحلة الانتقالية، مؤكدين دعمهم للمجلس خلال الفترة القادمة لتقديم مبادرة توافقية من أجل تحقيق الاستقرار والسلام.