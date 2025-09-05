المنفي يؤكد على قيم التسامح في ذكرى «المولد النبوي»

أصدر رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي بيانًا بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، أكد فيه على أهمية استلهام القيم النبيلة من سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وفي مقدمتها الرحمة والتسامح والعدل.

وأشار المنفي إلى أن هذه الذكرى العطرة تمثل فرصة لتجديد التمسك بالأخلاق النبوية وتعزيز مبادئ الوحدة والوئام في المجتمع، معتبرًا النبي الكريم “نبي الوحدة وداعي المحبة ومعلّم الإنسانية”.

ودعا في بيانه إلى جعل هذه المناسبة دعوة صادقة لتغليب مصلحة الوطن، والتمسك بمبدأ “الوحدة لا الفرقة، والسلام لا الخصام”، متمنيًا أن تعود هذه الذكرى على الأمة الإسلامية بالعزّ، وعلى ليبيا بالأمن والاستقرار.