«المنفي» يبحث الأوضاع في ليبيا مع السفير الفرنسي

بحث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الأربعاء مع السفير الفرنسي لدى ليبيا مصطفى مهراج، تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية والعسكرية في ليبيا.

وبحسب المكتب الاعلامي لرئيس المجلس، فقد أعرب مهراج، عن تقديره لدور رئيس المجلس في تقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية، ومساعيه الحثيثة التي يقودها للوصول بالبلاد لمرحلة الاستقرار عبر انتخابات حرة وشفافة يشارك فيها كل الليبيين دون إقصاء لأي طرف.

بدوره أشاد المنفي بالدور الفرنسي الداعم للقضية الليبية وللمجلس، بما يُحقق تطلعات الشعب الليبي وآماله لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية المتزامنة، والسعي نحو تسوية الأزمة الليبية عبر مسارات الحل السياسي.