«المنفي» يبحث الاستعدادات لعمليات الاستفتاء والاستطلاع الوطنية

التقى رئيس المجلس الرئاسي، “محمد المنفي”، وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية، وليد اللافي.

وقدم اللافي، “إحاطة شاملة حول الاستعدادات اللازمة لضمان مشاركة فعالة لعموم الشعب الليبي في عمليات الاستفتاء والاستطلاع الوطنية”.

وخلال اللقاء، “تم استعراض الجهود المبذولة لتعزيز التواصل وتوفير الآليات الضرورية لإنجاح هذه العمليات، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الشفافية والنزاهة”.

كما تم “مناقشة آليات المراقبة المستقلة التي ستتولاها المنظمات الأهلية المحلية والدولية المتخصصة وبيوت الخبرة، لضمان نزاهة وشفافية ما يتعلق بالاستطلاعات الإلكترونية، بما يتيح للشعب الليبي المشاركة بفاعلية وثقة في التعبير عن آرائهم والمساهمة في صنع القرار الوطني واختيار الحلول السياسية اللازمة للوصول للانتخابات”.