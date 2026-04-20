المنفي يبحث التحديات «السياسية والاقتصادية» مع أعيان مصراتة

عقد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الإثنين، اجتماعاً في العاصمة طرابلس مع عدد من أعيان مدينة مصراتة، ضمن سلسلة مشاورات وطنية تستهدف تعزيز التوافق ودفع مسار التسوية السياسية في ليبيا.

وبحسب البيان، ركّز اللقاء على تطورات المشهدين السياسي والاقتصادي في البلاد، حيث ناقش الجانبان أبرز التحديات الراهنة، إلى جانب آليات دعم المسارات الوطنية التي من شأنها تسريع وتيرة العملية السياسية، بما يسهم في ترسيخ الاستقرار وتهيئة الظروف الملائمة لإجراء الاستحقاق الانتخابي.

وأشار المكتب الإعلامي إلى أن أعيان مصراتة عبّروا خلال اللقاء عن دعمهم للخطوات التي يتبناها رئيس المجلس الرئاسي في سبيل تعزيز التوافق الوطني، مؤكدين مساندتهم للمبادرات الهادفة إلى بناء الدولة المدنية وترسيخ مؤسساتها، بما يلبي تطلعات الليبيين نحو الأمن والاستقرار والتنمية.

ويأتي هذا اللقاء في سياق تحركات يقودها المجلس الرئاسي لتوسيع دائرة الحوار مع مختلف المكونات الوطنية، في ظل استمرار التحديات السياسية والاقتصادية التي تواجهها ليبيا، وسعي الأطراف الفاعلة إلى إيجاد أرضية مشتركة تمهّد لإنهاء حالة الانقسام وتحقيق الاستقرار المستدام.