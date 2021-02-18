«المنفي» يبحث التعاون المشترك مع سفير تونس في ليبيا

استقبل رئيس المجلس الرئاسي الجديد محمد المنفي، اليوم الخميس، بمدينة طرابلس، أسعد العجيلي سفير الجمهورية التونسية في ليبيا.

وهنأ السفير التونسي في مستهل اللقاء، الرئيس ونائبيه على انتخاب قائمتهم متمنيًا لهم التوفيق والنجاح في مهمتهم المقبلة لتوحيد مؤسسات الدولة من أجل الخروج بها إلى الانتخابات المستحقة في 24 ديسمبر المقبل.

وناقش اللقاء سُبل التعاون بين ليبيا وجمهورية تونس والتأكيد على الترابط بين الدولتين الشقيقتين وعلى الدور الإيجابي لتونس في دعم المسار السياسي في ليبيا.

وأكد المنفي على التواصل المستمر بين البلدين وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين مشيدا بالدور التونسي في حل الأزمة الليبية.

هذا وعقد المجلس الرئاسي الليبي الجديد المنتخب، اجتماعه الأول أمس الأربعاء، بمقره المؤقت بمدينة طرابلس، بحضور محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي، وعبدالله اللافي عضو المجلس، وحضر الاجتماع موسى الكوني عضو المجلس عبر الاتصال عن بُعد.

وقدم رئيس وأعضاء المجلس في مستهل الاجتماع، أطيب التهاني لأبناء الشعب الليبي بمناسبة الذكرى العاشرة لثورة السابع عشر من فبراير، التي تزامنت مع اتفاق الليبيين على إنهاء الانقسام السياسي، وتوحيد المؤسسات، والمضي قدمًا نحو الاستحقاق الانتخابي.

هذا وتناول الاجتماع عددًا من المحاور استهلت بضرورة العمل على حث رئيس حكومة الوحدة الوطنية بتشكيل حكومته في المدة المحددة، وفق ما جاء في مخرجات الحوار السياسي الليبي.

وناقش المجلس أيضا خلال الاجتماع آليات تنفيذ ما يتعلق بالاستحقاق الانتخابي المقرر تنظيمه بحلول‏ الرابع والعشرين من ديسمبر القادم.

وفي هذا الإطار، سيقوم المجلس بدعوة رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الأسبوع القادم، وذلك من أجل التشاور، لضمان توفير أفضل الظروف للانتخابات القادمة حتى تقام في الوقت المحدد لها.

كما تناول المجلس عددًا من الملفات المهمة ذات العلاقة بمهامها في هذه المرحلة، وأكد أنه سيتواصل مع الجميع، لتكون هذه المرحلة بوابة العبور الحقيقية نحو مستقبل أفضل لكل الليبيين.