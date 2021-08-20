«المنفي» يبحث تطورات الأوضاع مع السفير الأمريكي

أجرى السفير الأمريكي ومبعوث الولايات المتحدة الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، مكالمة هاتفية، أمس الخميس، مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي.

وبحسب ما أفادت السفارة الأمريكية في تغريدة على تويتر، فقد أكد الجانبان التزامهم المشترك بإجراء انتخابات ديسمبر في الوقت المحدد لتلبية توقعات الشعب الليبي بإجراء انتخابات حرة ونزيهة لدعم ليبيا مستقرة موحدة وديمقراطية.

ودعا نورلاند والمنفي، جميع الأطراف في ليبيا إلى الامتناع عن أي تعبئة قد يُنظر إليها على أنها تصعيد قد يقوض تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في 23 أكتوبر2020.

2/2 كما قاموا بدعوة جميع الأطراف في ليبيا إلى الامتناع عن أي تعبئة قد يُنظر إليها على أنها تصعيد قد يقوض تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في 23 أكتوبر / تشرين الأول 2020. — U.S. Embassy – Libya (@USAEmbassyLibya) August 19, 2021

من جهتها قالت المتحدثة باسم المجلس الرئاسي نجوى وهيبة، إن الاتصال الهاتفي الذي جرى بين رئيس المجلس الرئاسي والسفير الأمريكي، تناول آخر تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا.

وأشارت وهيبة إلى أن رئيس المجلس الرئاسي أكد خلال هذا الاتصال، على دور الولايات المتحدة الأمريكية، في حل الأزمة الليبية، والمساهمة في إعادة الاستقرار للبلاد، وأشار إلى الخطوات الواسعة التي قطعها رئيس المجلس الرئاسي في تحقيق المصالحة الوطنية، وتهدئة الأوضاع بين الفرقاء السياسيين كطرف يعمل بمسافة واحدة مع الجميع، من خلال المشاورات واللقاءات المتواصلة مع كل الأطراف، وصولاً لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في موعدها المحدد.