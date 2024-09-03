«المنفي» يبحث تطوير التبادل التجاري والتعاون الأمني مع تونس

استقبل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، مساء اليوم الثلاثاء بمقر إقامته في العاصمة الصينية بكين، رئيس الحكومة التونسية كمال المدوري، بحضور وزير الاقتصادوالتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج. ووزير الخارجية بالإنابة الطاهر الباعور.

وأفاد المكتب الإعلامي بالمجلس، بأن اللقاء تناول العمل على تطوير التبادل التجاري المشترك بين البلدين، والمضي قدماً في أوجه التكامل الأمني والاقتصادي، وتسهيل اجراءات العبور عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية، وتذليل كافة العراقيل والصعوبات التي تعترض عملية التبادل والتعاون التجاري والاقتصادي والعمل على تطويرها بما يخدم البلدين.

وأكد المنفي خلال اللقاء، على عمق العلاقة التاريخية الوطيدة التي تجمع البلدين الشقيقين، موجهاً بضرورة الإسراع في عقد اجتماع اللجنة المشتركة الليبية التونسية في أقرب وقت ممكن.