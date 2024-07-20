«المنفي» يبحث تفعيل عمل اتحاد المغرب العربي

بحث رئيس المجلس الرئاسي وبصفته الرئيس الحالي لاتحاد المغرب العربي محمد المنفي سُبل تفعيل عمل الاتحاد وطبيعة المشاركة في الاجتماع التنسيقي النصف سنوي للاتحاد الأفريقي، بالإضافة لمناقشة التكامل بين الاتحاد الأفريقي واتحاد المغرب العربي وبقية المجموعات الاقتصادية الإقليمية، وإعادة تفعيل اللجان الوزارية القطاعية ومؤسسات وهيئات الاتحاد.



جاء ذلك خلال استقباله مساء السبت، بمقر إقامته في العاصمة الغانية، الأمين العام الجديد لاتحاد المغرب العربي طارق بن سالم، وذلك عقب صدور قرار تعيّنه من قبل الرئيس محمد المنفي، وموافقة قادة الدول الأعضاء بالاتحاد.

وتناول اللقاء، سُبل تفعيل عمل اتحاد المغرب العربي وطبيعة المشاركة في الاجتماع التنسيقي النصف سنوي للاتحاد الإفريقي، بالإضافة لمناقشة التكامل بين الاتحاد الإفريقي واتحاد المغرب العربي وبقية المجموعات الاقتصادية الإقليمية، وإعادة تفعيل اللجان الوزارية القطاعية ومؤسسات وهيئات الاتحاد.

ووصل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، في وقت سابق، إلى العاصمة الغانية أكرا، وذلك للمشاركة في أعمال الاجتماع التنسيقي النصف سنوي الـ6 بين الاتحاد الإفريقي والمجموعات الاقتصادية الإقليمية والآليات الإفريقية، والذي سيعقد يوم غداً الأحد بحضور رؤساء دول وحكومات الدول التي تتولى رئاسة المجموعات الاقتصادية الإقليمية والآليات الإفريقية.

يُذكر أن آخر قمة عُقِدت على مستوى قادة دول المغرب العربي كانت عام 1994 في تونس، بسبب ما واجهه اتحاد المغرب العربي، منذ تأسيسه من عراقيل لتفعيل هياكله وتحقيق الوحدة المغاربية.

يُشار إلى أن اتحاد المغرب العربي وهو منظمة إقليمية تأسس عام 1989، بمدينة مراكش في المملكة المغربية، ويتألف من 5 دول تقع بالجزء الغربي من العالم العربي وهي: الجزائر والمغرب، وتونس، وليبيا، وموريتانيا.