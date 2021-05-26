«المنفي» يبحث تكثيف التعاون الأمني ومراقبة الحدود مع النيجر وتشاد

التقى رئيس المجلس الرئاسي الدكتور محمد المنفي، برئيس النيجر محمد بازوم، ورئيس المجلس العسكري الانتقالي التشادي محمد ديبي، وذلك على هامش القمة الاستثنائية لرؤساء وحكومات دول حوض تشاد، المنعقد في عاصمة نيجيريا أبوجا.

وتناول الاجتماع العلاقة الثنائية، والتأكيد على تكثيف الجهود للتعاون الأمني ومراقبة الحدود، وتعزيز مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالمجلس الرئاسي.

وحضر رئيس المجلس الرئاسي الدكتور محمد المنفي، أمس الثلاثاء، القمة الاستثنائية لرؤساء دول وحكومات لجنة حوض بحيرة تشاد والتي انعقدت في العاصمة النيجيرية أبوجا، حيث تأتي القمة لمناقشة التطورات الأخيرة في دولة تشاد.

وتناول رئيس المجلس الرئاسي خلال مداولات القمة، الوضع في تشاد وما خلفه مقتل الرئيس التشادي الأسبق إدريس ديبي، على أمن المنطقة.

كما أشار المنفي إلى ضرورة وضع حد للخروقات التي تحدث في حدود ليبيا الجنوبية وأولوية تأمينها وأهمية تنفيذ اتفاق التعاون في مجال الأمن ومراقبة الحدود مع تشاد والسودان والنيجر.

التقى السيد رئيس المجلس الرئاسي الدكتور محمد المنفي بالرئيس النيجري محمد بازوم، ورئيس المجلس العسكري الانتقالي التشادي… تم النشر بواسطة ‏المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي الليبي‏ في الثلاثاء، ٢٥ مايو ٢٠٢١