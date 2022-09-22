«المنفي» يبحث دعم الاتحاد الإفريقي لتحقيق المصالحة في ليبيا

التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الخميس، في نيويورك الأمريكية، الرئيس السنغالي رئيس الاتحاد الإفريقي ماكي سال، على هامش مشاركته في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ77.



وتناول اللقاء، دعم الاتحاد الإفريقي والسنغال للجهود الدولية الرامية لتحقيق المصالحة والاستقرار في ليبيا للذهاب للانتخابات في أقرب الآجال.

وأشاد رئيس المجلس الرئاسي، بالعلاقات القوية التي تربط ليبيا وجمهورية السنغال، مشيراً إلى دور ليبيا التاريخي والمؤسس للاتحاد الإفريقي، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بالمجلس الرئاسي.

وفي ختام اللقاء، دعا رئيس المجلس الرئاسي، الرئيس السنغالي ماكي سال لزيارة ليبيا، ورحب الأخير بهذه الدعوة.