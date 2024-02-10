«المنفي» يبحث دور فرنسا في دعم جهود إجراء الانتخابات المرتقبة

استقبل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم السبت، بمقر المجلس في طرابلس، المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى ليبيا بول سولير، بحضور السفير الفرنسي لدى ليبيا مصطفى مهراج.



وفي مستهل اللقاء، أكد المبعوث الفرنسي حرصه بلاده على ضرورة استمرار حالة الاستقرار في ليبيا، ودعمها لرئيس المجلس في كل خطواته لمعالجة حالة الانسداد السياسي وضمان إجراء الانتخابات في بيئة ملائمة يُشارك فيها كل الليبيين.

وتطرق اللقاء إلى العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين في كل المجالات، بالإضافة لدعم فرنسا لعمل اللجنة المالية العليا بما يحقق تطبيق معايير الإفصاح والشفافية وترشيد الإنفاق والعدالة في استخدام الموارد المالية لتنفيذ مشاريع التنمية.

بدوره أكد المنفي على دور فرنسا المحوري في القضية الليبية ودعمها اللامحدود لعمل المجلس الرئاسي تمهيداً لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة في أقرب الاجال