«المنفي» يبحث دور وكالة الاتحاد الإفريقي للتنمية في ليبيا

التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، مساء الأحد، بمقر الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا، المدير التنفيذي لوكالة الاتحاد الإفريقي للتنمية “نيباد” ناردوس بيكيلي، على هامش أعمال الدورة الـ37 لمجلس الاتحاد الإفريقي.

وتم خلال اللقاء، مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بمساهمة الوكالة في برامج ومشروعات التنمية في ليبيا، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالمجلس الرئاسي.

وشارك رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا مقر الاتحاد، في أعمال الدورة العادية الـ37 لمؤتمر الاتحاد الإفريقي “قمة الاتحاد”، بحضور رؤساء دول وحكومات الدول الأعضاء.

كما حضر انطلاق أعمال القمة كل من رئيس البرازيل، ورئيس وزراء دولة فلسطين وأمين عام جامعة الدول العربية.