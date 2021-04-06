«المنفي» يبحث مع رئيس وزراء إيطاليا عودة الشركات الاستثمارية

استقبل رئيس المجلس الرئاسي الليبي الدكتور محمد المنفي، اليوم الثلاثاء، رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي فيالعاصمة طرابلس.

وبحث اللقاء الذي كان بحضور وزيرة الخارجية والتعاون الدولي الدكتورة نجلاء المنقوش، العلاقات التاريخية بين البلدين، والتعاون المشترك في مختلف المجالات.

وناقش الطرفان سُبل تفعيل عمل اللجنة المشتركة والتي من أهمها معاهدة الصداقة الليبية الإيطالية الموقعة في عام 2008م، وتفعيل الملاحة البحرية والتعاون في مجال البنية التحتية والنفط، وفتح المجال الجوي بين ليبيا وإيطاليا في أقرب وقت ممكن.

ووصفت المتحدث الرسمي باسم المجلس الرئاسي نجوى وهيبة، اللقاء بـ”المثمر”، مشيرة إلى أن التباحث بين الجانبين تركز على التنسيق في كيفية العمل المشترك بين البلدين وتفعيل بعض بنود معاهدة الصداقة الليبية الإيطالية الموقعة عام 2008 خاصة في مجال البنية التحتية والاستثمارات.

وأضافت وهيبة في تصريح لوكالة الأنباء الليبية، أن اللقاء تناول أيضا مناقشة كيفية عودة الشركات الاستثمارية للعمل في ليبيا وكذلك فتح الأجواء بين ليبيا وإيطاليا في أسرع وقت ممكن.