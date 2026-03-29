المنفي يبحث مستجدات الأوضاع الأمنية بالمناطق الغربية

عقد رئيس المجلس الرئاسي والقائد الأعلى للجيش الليبي محمد المنفي، اليوم الأحد، سلسلة من الاجتماعات العسكرية والأمنية المنفصلة في العاصمة طرابلس، خُصصت لبحث مستجدات الأوضاع الأمنية والعسكرية في مختلف المناطق والمدن الغربية، إلى جانب تقييم مستوى الجاهزية والانضباط لدى الأجهزة المختصة، والتطرق إلى ملف توحيد المؤسسة العسكرية والأمنية تحت قيادة المجلس الرئاسي.

واستعرض المنفي خلال هذه الاجتماعات التقارير المتعلقة بسير العمليات الأمنية ومستوى التنسيق بين الوحدات العسكرية والأجهزة الأمنية، مشدداً على أهمية تعزيز منظومة العمل المشترك بما يعزز ثقة المواطن في مؤسسات الدولة ويهيئ المناخ الملائم لمسار الاستقرار الشامل.

وأكد رئيس المجلس الرئاسي ضرورة تضافر الجهود وتوحيد الصف بين مختلف الجهات الأمنية والعسكرية، والعمل بروح المسؤولية الوطنية لترسيخ دعائم الأمن والاستقرار، مشدداً على أن فرض سيادة القانون يمثل الركيزة الأساسية لبناء الدولة وتحقيق السلم المجتمعي والوصول بالبلاد إلى مرحلة الاستقرار.