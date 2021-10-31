«المنفي» يبحث مشاركة الأمازيغ في مشروع المصالحة الوطنية

التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الأحد، في العاصمة طرابلس، وفداً من أمازيغ جبل نفوسة، متكون من المناطق الممتدة من يفرن إلى نالوت.

ويأتي اللقاء لمناقشة مشاركة الأمازيغ في المصالحة الوطنية، وسبل تحقيق العدالة الاجتماعية بين مختلف أطياف الشعب الليبي.

وبحث اللقاء دعم مشروع المصالحة الوطنية، ومشاركة الأمازيغ في هذا الاستحقاق الوطني، الذي يعزز الاستقرار، ويضاعف فرص السلام في البلاد، كما ناقش اللقاء ضرورة الاهتمام بالبنية التحتية لمناطق الجبل في مختلف القطاعات، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالمجلس.

وأكد رئيس المجلس الرئاسي، على أهمية إشراك الأمازيغ في مشروع المصالحة الوطنية، باعتبارهم مكون أساسي من مكونات المجتمع، مشددا على ضرورة وضع ألية تنفيذية مناسبة لتوفير كافة الخدمات بمناطق جبل نفوسة في جميع المجالات، وتخفيف أعباء الحياة اليومية على سكان الجبل، مذكرا بالدور الكبير لأمازيغ ليبيا، ودورهم في مختلف المراحل من تاريخ الوطن.

من جهتهم أكد أعضاء وفد الأمازيغ، على أهمية إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في موعدها المحدد، والوصول إلى تحقيق السلام والاستقرار في ليبيا.

هذا ووجه أعضاء الوفد الدعوة لرئيس المجلس الرئاسي، لزيارة جبل نفوسة خلال الفترة القادمة.