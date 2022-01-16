«المنفي» يبحث مع أعضاء الأعلى للدولة في المنطقة الشرقية التطورات السياسية

بحث رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، مع أعضاء المجلس الأعلى للدولة عن المنطقة الشرقية، آخر تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا وملف المصالحة الوطنية، ودعم المسار السياسي للوصول إلى الانتخابات البرلمانية والرئاسية بتوافق كل الأطراف.

وتطرّق اللقاء إلى ملف السجناء والموقوفين على ذمة القضايا المختلفة، ومناقشة الأوضاع في السجون، والإجراءات التي تمت مؤخراً بالإفراج عن عدد من السجناء الذين صدرت بحقهم أحكام بالإفراج، والتي جرى تنفيذها خلال الأيام الماضية.

وشدّد المنفي على ضرورة تطبيق القوانين، واحترام قيم العدالة، ومبادئ حقوق الإنسان، بما يعزز جهود المجلس الرئاسي في المضي قدماً في تنفيذ مشروع المصالحة الوطنية الشاملة.