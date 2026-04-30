المنفي يبحث مع أعضاء المسار الأمني سُبل توحيد المؤسسة العسكرية

استقبل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الخميس، بمقر رئاسة المجلس في العاصمة طرابلس، عددًا من أعضاء المسار الأمني ضمن الحوار المُهيكل الذي ترعاه بعثة الأمم المتحدة، والتي تشرف على المسارات الأربعة للعملية الحوارية في ليبيا.

وتناول اللقاء مجموعة من القضايا الحيوية المتعلقة بالمسار الأمني والعسكري، وعلى رأسها التحديات والعقبات التي تواجه جهود توحيد المؤسسة الأمنية والعسكرية في البلاد. كما تم مناقشة التوصيات المتعلقة بهذه القضية، مع بحث سبل تحقيق الاستقرار وتعزيز التوافق بين مختلف الأطراف المعنية.

وأكد الرئيس المنفي على الخطوات العملية التي تم اتخاذها لدفع العملية السياسية قدماً، مشيرًا إلى مساعيه المستمرة على المستويين الإقليمي والدولي من أجل دعم المبادرات الوطنية التي تشمل كافة الأطراف السياسية. وتهدف هذه الجهود إلى تحقيق تسوية سياسية شاملة تمهد الطريق لإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن، بما يضمن المشاركة الفعالة لجميع الأطراف دون استبعاد أحد، ويسهم في إنهاء المراحل الانتقالية التي تمر بها البلاد.

وتستمر بعثة الأمم المتحدة في دعم الحوار السياسي، مع التركيز على المسار الأمني والعسكري باعتباره أحد الركائز الأساسية لضمان استقرار ليبيا وتحقيق تسوية سلمية.