المنفي يبحث مع الحداد نتائج لجنة وقف إطلاق النار وترتيبات أمن طرابلس

التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، صباح الأربعاء في طرابلس، كلاً من رئيس الأركان العامة محمد الحداد، ورئيس هيئة العمليات حسين عبدالله، لمناقشة نتائج أعمال اللجنة المكلفة من المجلس الرئاسي بمتابعة ملف وقف إطلاق النار وتفعيل الترتيبات الأمنية في العاصمة.

وشدد المنفي خلال اللقاء على أهمية الدور الذي تضطلع به اللجنة في دعم جهود استتباب الأمن وإعادة الاستقرار داخل طرابلس، مؤكداً على ضرورة تنفيذ التوصيات لضمان بيئة آمنة ومستقرة في المدينة.

وتأتي هذه التحركات في سياق تصاعد المخاوف من عودة التوتر الأمني إلى العاصمة طرابلس، وسط وجود تشكيلات مسلحة متعددة النفوذ، وتكرار الاشتباكات في مناطق متفرقة من المدينة خلال الأشهر الماضية، وكان المجلس الرئاسي قد أعلن مؤخراً عن تشكيل لجنة خاصة بتثبيت وقف إطلاق النار وتفعيل الترتيبات الأمنية، بهدف إعادة الانضباط إلى المشهد الأمني في العاصمة وتفكيك مظاهر التسلح غير النظامي، كما يسعى المجلس من خلال هذه الخطوة إلى فرض هيبة الدولة وتوسيع سلطة المؤسسات الرسمية، بالتزامن مع جهود داخلية وخارجية لإعادة توحيد المؤسسة العسكرية، وسط انقسام مستمر بين شرق البلاد وغربها، وتحديات تعرقل المسار السياسي والانتخابي.