«المنفي» يبحث مع «الدبيبة» تحسين ظروف المواطنين المعيشية

التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، لبحث تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية التي تشهدها البلاد.

وتناول اللقاء “الخطوات المُتخذة والمناطة بمصرف ليبيا المركزي في إطار معالجة جميع القرارات الأحادية وضرورة إعادة المصرف لدوره التقني بعيداً عن الصراعات السياسية، والعمل بروح الفريق الواحد عبر مجلس إدارة موحد من ذوي الخبرة والكفاءة”.

وتم الاتفاق خلال اللقاء على “ضرورة وضع الضوابط اللازمة التي تُسهم في ضبط الإنفاق العام والعمل على تحسين ظروف المواطنين في كافة المناحي المعيشية والتركيز على البرنامج التنموي والإعمار في كافة أنحاء ليبيا عبر الإتفاق علي ميزانية موحدة، كما تم الاتفاق على تفعيل مفوضية الاستفتاء والاستعلام الوطني لضمان الحوكمة والرشد وضمان تفاعل الشعب مع القرارات السياسية والاقتصادية”.