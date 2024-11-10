«المنفي» يبحث مع «الدبيبة» مستجدات الأوضاع بالمناطق العسكرية

عقد رئيس المجلس الرئاسي القائد الأعلى للجيش الليبي محمد المنفي، اجتماعاً تشاورياً مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية، وزير الدفاع عبدالحميد الدبيبة، ووكيل وزارة الدفاع، ورئيس الأركان العامة، حول تطورات الأوضاع الأمنية والعسكرية في البلاد.

وقدم رئيس الأركان العامة، الفريق أول ركن محمد الحداد أمام القائد الأعلى ووزير الدفاع، “إحاطة كاملة حول عمل المناطق العسكرية، والإجراءات التنظيمية المتخذة بالخصوص لضمان عملها بطريقة إنسيابية”.

وتم خلال الاجتماع الذي عقد بمقر القائد الأعلى “التأكيد على استمرار العمل لمواجهة التحديات التي تعيق المؤسسة العسكرية، لضمان تحقيق الاستقرار والمحافظة على وحدة ليبيا وسيادتها”.