المنفي يبحث مع السفير الألماني تطورات المشهد الليبي

استقبل رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الأحد في مقر المجلس بالعاصمة طرابلس، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى ليبيا، رالف جوزيف طراف، في إطار المشاورات الثنائية لدعم مسار التسوية السياسية في البلاد.

وقدّم السفير الألماني إحاطة شاملة حول نتائج الاجتماع الأخير لرؤساء مجموعات العمل الأربعة المنبثقة عن عملية برلين، والذي شاركت فيه بعثة الأمم المتحدة، وتم الاتفاق خلاله على استراتيجية جديدة لإحياء المسارات السياسية، الأمنية، الاقتصادية، والإنسانية في المرحلة المقبلة.

كما تناول اللقاء سبل إعادة تفعيل آليات التنسيق المشتركة، بما في ذلك اللجنة المالية العليا لضمان توحيد الميزانية العامة للدولة وتعزيز الشفافية والمساءلة في الإيرادات والنفقات، إلى جانب استكمال الترتيبات الفنية لمفوضية الاستفتاء والاستعلام الوطني وتفعيل لجنة صياغة مشروع الدستور.

وأشاد السفير الألماني بالدور المحوري للمجلس الرئاسي بقيادة الرئيس محمد المنفي في الدفع نحو إنهاء الانقسام السياسي وتوحيد مؤسسات الدولة، فضلاً عن تعزيز حضور ليبيا على الساحتين الإقليمية والدولية.